Corriere della Sera (G. Piacentini) – Nell’emergenza difensiva in cui si sta destreggiando dopo la partenza di Ndicka per la Coppa d’Africa, José Mourinho ha scoperto in Rasmus Kristensen una risorsa forse inaspettata. L’esterno danese ha stupito da ‘braccetto’ sia destro che sinistro nella difesa a 3, e oggi contro la Lazio una maglia sarà sua: se da esterno o da centrale dipenderà anche dalle condizioni di alcuni compagni. Lo Special One ha ancora una volta gli uomini contati: Mancini, che sta gestendo in queste settimane la pubalgia, è uscito stremato dalla gara pareggiata contro l’Atalanta.

Diego Llorente ha lasciato il campo alla fine del primo tempo per un fastidio agli adduttori della gamba destra: gli esami non hanno evidenziato lesioni ma non è al top. La buona notizia è l’esordio con personalità di Huijsen, che però resta un giovane di 18 anni con meno di un’ora di calcio vero nelle gambe in carriera. Per questo Kristensen, che dopo una partenza complicata si è conquistato la fiducia del tecnico, potrà dare una grossa mano. Per lui sarebbe l’esordio da titolare nel derby, visto che in campionato ha giocato pochi minuti. In dubbio la presenza di Pellegrini, che farà un controllo alla schiena per il duro colpo ricevuto da Scalvini: se non dovesse farcela, a centrocampo giocheranno Bove, Paredes e Cristante.