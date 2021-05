L’Inter sfida la Roma e trattiene il fiato per il destino di Conte

Corriere della Sera (M.Colombo) – Nell’incontro di stasera contro la Roma, a stagione archiviata, l’ambizione di Conte è di vivere ancora un anon da protagonista in Italia ma soprattutto in Europa. Era assente lunedì quando Zhang ha chiesto ai giocatori di rinunciare a due mensilità e ora, prima di sciogliere i dubbi sul suo futuro, vuole conoscere i dettagli del progetto della società. Il silenzio della mancata conferenza stampa di ieri è una spia evidente dell’imbarazzo delle ultime ore. La sua permanenza, come quella di Marotta, sono tutt’altro che scontate. A complicare il quadro sono le intenzioni dei fedelissimi Lukaku e Barella che hanno abbracciato il progetto di Conte e non quello di Zhang.