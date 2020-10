Brutte notizie per Paulo Fonseca. Chris Smalling, difensore centrale che era candidato ad una maglia da titolare contro il Benevento dopo una lunga trattativa con il Manchester United, ha riportato una lieve distorsione al ginocchio sinistro. Nella giornata di oggi, l’inglese lavorerà in modo individuale a Trigoria. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno.