L’ex di Zaniolo e il figlio in arrivo: “Sono da sola”

Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – Nuovo capitolo sulla vita privata di Nicolò Zaniolo. Ieri la sua ex fidanzata Sara Scaperrotta, che a breve lo renderà papà, ha scelto Instagram per raccontarsi. “Tommaso è frutto dell’amore di due persone. È stato voluto poi qualcosa è cambiato e mi sono ritrovata di colpo a percorrere questo cammino da sola. Ho tentato di coinvolgere Nicolò, ma ogni mio tentativo di contatto è stato vano.. io mi sono trovata dinanzi un forte muro comunicativo ed emotivo. Spero davvero che i muri vengano abbattuti e che Nicolò trovi finalmente il coraggio di emanciparsi“. Gli uffici legali dei due ragazzi sono già a lavoro.