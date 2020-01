L’ex collaboratore di Baldini: “Franco ama follemente la Roma e soffre per le contestazioni nei suoi confronti”

Renzo Castagnini, attuale direttore sportivo del Palermo ed ex collaboratore di Franco Baldini ai tempi del Tottenham, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TeleRadioStereo. Queste le sue parole:

“Con Franco Baldini abbiamo parlato spesso della Roma, non ci crederete, ma vi posso dire che lui ama follemente la Roma, prova un amore sincero nei confronti di questo club. Spesso ne abbiamo parlato a cena, lui cambia espressione quando si tocca questo argomento, perché, ripeto, nutre un sentimento sincero“.

Sui malumori della piazza nei suoi confronti?

Lo sa e soffre per questa situazione, ha alcuni rimpianti importanti, perché non è un codardo. Sa di aver commesso qualche errore, come tutti del resto, ma lui ha sempre agito nel bene e nell’interesse della Roma. Ora viene ricordato solo per le cose brutte, ma dovreste prendere in considerazione anche tutte le cose buone che ha fatto, come nella stagione in cui ha vinto lo Scudetto.