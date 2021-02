Questa mattina Roger Ibanez ha svolto gli esami strumentali a Villa Stuart ed ora arrivano le prime risposte sul suo infortunio. Come riportato da Sky Sport il difensore brasiliano ha riportato una lesione di primo grado al flessore destro. Almeno una settimana di stop. Sarà assente, quindi, sicuramente contro Benevento e Braga, mentre è in forte dubbio per il big match di domenica prossima contro il Milan. Ibanez si è infortunato durante il secondo tempo del match di Europa League di giovedì scorso vinto dalla Roma per 2-0.