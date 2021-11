Lega media company, nuovo summit

Corriere dello Sport (P. Guadagno) – La creazione della media-company della Serie A come strumento per uscire dalla crisi attuale. È stato quello l’argomento principale dell’incontro andato in scena ieri in un albergo del centro di Milano tra i rappresentati di tutti iclub della massima serie.

Che si tornasse a parlare di media-company lo aveva anticipato lo stesso Dal Pino giusto lunedì, ma le società hanno scelto di discuterne in una location informale e senza i vertici di Via Rossellini per essere più “liberi”.

L’obiettivo più generale, evidentemente, è quello di trovare i modi più rapidi ed efficaci per uscire dalla crisi, recuperare competitività, ma sempre senza trascurare la sostenibilità.

La media-company sarebbe una scelta e svolta interna. Un primo passo in questa direzione è stato la realizzazione del media-center di Lissone: il resto non sarebbe che una naturale evoluzione. La Serie A, insomma, punta a diventare produttrice diretta dei propri contenuti.