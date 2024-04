Come riportato dal sito LeccePrima.it, in mattinata, 5 tifosi della Roma sarebbero stati accerchiati e derubati da alcuni tifosi del Lecce. Intorno alle 10, presso l’ex Foro Boario, i sostenitori romanisti sarebbero stati intercettati dopo essere scesi dal bus. Ad uno degli sfortunati è stato sottratto un giubbotto della Roma. In seguito alla faccenda, sarebbe intervenuta la Digos, con i tifosi che avrebbero rifiutato le cure sanitarie.