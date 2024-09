Match intenso quello al Bentegodi. Al 10′ Sanabria segna il primo gol stagionale, I padroni di casa reagiscono e pareggiano con Kastanos. Dopo soli 10 minuti rigore per i granata ed espulsione di Dawidowicz, ma Sanabria calcia sul palo. Il Torino torna nuovamente in vantaggio grazie alla rete di Zapata e al 79’ arriva il tris di Adams. Nel finale Mosquera riaccende le speranze del Verona. Finisce 2-3 per il Toro.