Le ragazze di Spugna al Terminillo ricevute ieri al Comune di Rieti

Il Corriere Dello Sport (M.Ferroni) – E’ iniziato ieri mattina con l’arrivo a Rieti, per il saluto istituzionale, il ritiro pre-campionato della Roma femminile di Alessandro Spugna. Prima di raggiungere il Terminillo, dove la spedizione giallorossa resterà fino al prossimo 31 luglio lavorando al campo d’altura “Enrico Leoncini”, la squadra è stata ricevuta dal sindaco di Rieti Antonio Cicchetti e dal consigliere comunale con delega allo Sport Roberto Donati in piazza del Comune. Il benvenuto di rito, poi a piedi fino al foyer del Teatro Flavio Vespasiano per un breve, ma intenso, cenno storico sulla cultura sabina curato dall’assessore alla cultura Gianfranco Formichetti.

Leggi anche: L’editoriale di Costanzo: “Polemiche, rimbrotti, ma alla fine si farà!”

Poi il consigliere Donati ha consegnato una targa ricordo al responsabile della squadra femminile, Carlo Maria Stigliano che, a sua volta, ha voluto omaggiare il sindaco e lo stesso Donati, tifoso giallorosso, di una maglia personalizzata e un totem distintivo del club. “Si riparte dal nostro territorio -dice nei ringraziamenti Stigliano-. Grazie al Comune per l’ospitalità e grazie al professor Formichetti per la splendida spiegazione fatta sul teatro che, di fatto, ci permette di entrare in Sabina dalla porta principale“.