Il tecnico della Lazio Igor Tudor, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Coppa Italia Live” prima della sfida contro la Juve. Sabato alle 18 ci sarà il derby della Capitale, queste le parole dell’allenatore biancoceleste in merito alla stracittadina contro la Roma:

“Qualche cambio rispetto al campionato perché il prossimo weekend c’è il derby? No, al derby ci penseremo dopo, ho cambiato perché giochiamo due gare in tre giorni e molti tornavano dalle Nazionali. Ho pensato a questo e non al derby”.