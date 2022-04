Lazio, Sarri: “Il derby è stato inspiegabile. Io sono incazzatissimo con i giocatori e con me stesso”

Maurizio Sarri torna a commentare il derby perso per 3-0 contro la Roma. Queste le parole del tecnico, nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo:

“Il derby è stato inspiegabile, non tanto per il risultato quanto per l’atteggiamento. Dopo un minuto s’è avuta la sensazione che la gara fosse finita, io sono incazzatissimo coi giocatori e con me stesso per questo motivo. Il giorno prima del derby avevo avuto la sensazione che la carica non fosse quella giusta, ho cercato di intervenire ma probabilmente non l’ho fatto nel modo giusto. Il futuro si starà a vedere, per me il futuro è il Sassuolo”.