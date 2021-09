Lazio-Roma 3-2, le pagelle: Mancini balla, Zaniolo c’è ma manca il gol. Vina e Cristante travolti, Ibanez non crolla

Pagine Romaniste (R. Gentili) – Il derby d’andata è ancora tabù. La Roma crolla. I giallorossi escono malconci dal derby: la Lazio passa 3-2. La squadra di Mourinho è subito in bambola e nel giro di venti minuti si ritrova sotto 2-0. Dalla mezz’ora la Roma torna in sé ed inizia il forcing che porta alla rete di Ibanez, tra i migliori. Al 62’ Felipe Anderson trova il terzo centro, Veretout su rigore accorcia (69’).

La difesa si sgretola. Mancini – capitano per l’assenza di Pellegrini – è in estrema difficoltà. Ha responsabilità sul secondo e terzo gol, nell’azione del vantaggio spartisce la responsabilità. Cristante travolto, Veretout rimane ampiamente a galla. Dei quattro davanti Zaniolo è il più frizzante, anche se non trova la rete. Abraham ci mette l’impegno, ma viene sovrastato da Acerbi e diventa invisibile.

LE PAGELLE

Rui Patricio 4,5 – Esce malissimo su Milinkovic-Savic, abbattuto con un braccio largo stile wrestling. Colto di sorpresa sul palo di competenza da Pedro – sul cui tiro ha responsabilità per la mancata spinta – sbaglia anche l’uscita sull’ultimo gol. Evita il poker, attento in altre due discese.

Karsdorp 5 – Bravo a non entrare nel mirino delle marcature biancocelesti offendendo in continuazione, non nelle scelte: continui gli accentramenti ed i conseguenti errori nel tentativo di cercare corridoi inesistenti. Male invece le diagonali: vedasi quella del vantaggio. (Dalò83′ Zalewski 6 – Mou lo voleva in panchina in un momento difficilissimo. Lo mette anche in campo. Occasioni per dimostrare il valore ci saranno).

Mancini 3,5 – La fascia di capitano rischia di scivolargli per i balli che fa. Dall’inizio partita esce male dal blocco difensivo, che sprofonda sotto la sua guida. Ha responsabilità su tutti i gol. Nel primo il traversone di Anderson gli passa sopra e si ferma senza motivo; Immobile lo ubriaca prima di mettere l’assist per Pedro. Fa lo stesso sul tris.

Ibanez 6,5 – L’incipit di partita sembra quello di un film horror, già visto lo scorso anno. Soffre diversi duelli con Milinkovic, ma piano piano lo capisce. A zonzo sul secondo gol, idem sul primo dove si spartisce la colpa con i colleghi di reparto. È però tra coloro che provano ad alzare la testa: proprio con una girata su angolo accorcia. Ruvida e gladiatoria la scivolata su Felipe, sfuggito a Vina.

Vina 4 – “Per me Vina sì”. È “Vina no”. Rientra oggi, forse era meglio scegliere un’altra occasione. Sfiora l’imbarazzante la nonchalance con cui Felipe affonda. Il brasiliano fa partire il cross del vantaggio con l’esterno giallorosso reo di concedergli spazio nonostante il movimento ad attaccare. Qualche cross buono riesce a racimolarlo, ma solo dalle mezz’ora del primo tempo. (Dall’82’ Smalling 6 – Si porta in avanti alla ricerca disperata del gol del pareggio).

Cristante 4 – Milinkovic gli danza davanti e non riesce ad opporre resistenza. Dorme sonni profondi quando è chiamato a gestire palla: la perde al minimo accenno di pressione, come con l’Udinese rimedia l’ammonizione. Precise le aperture, che si perdono per i troppi errori.

Veretout 6,5 – Sporca il maggior numero di linee di passaggio possibili, non quando i biancocelesti alzano il ritmo dove entra nel vortice insieme a tutti. Lenti diversi passaggi che danno il là a pericolose ripartenze. Il cross di Zaniolo ad inizio ripresa gli scivola davanti, senza che riesca a fare alcunché. Trasforma il rigore, dopo aver pennellato il cross della rete di Ibanez. Ampiamente a galla.

Zaniolo 6,5 – Respira nuovamente aria di derby, ma boccheggia. Solo all’inizio. Ha bisogno di sbagliare nei primi 20’ per poi accendersi con il tempo. Trova strappi ed il solito palo, lo stesso – identica anche la maniera – colpito contro l’Udinese: non arriva per un nonnulla sulla ribattuta. Manca il rigore per il fallo di Hysaj, arriva per l’intervento falloso (?) di Akpra-Akpro. Imprendibili sugli strappi, vanifica sbagliando l’ultima scelta. Comunque tra i pochi salvabili. Strepitosa l’azione che lo porta a chiamare Reina ad una grande reazione. (Dal 78′ Perez 5,5 – Soliti guizzi effimeri)

Mkhitaryan 5 – Rincula per cercare di portare calma, ordine e ragione alla manovra. Arrivano, ma razionate. Come è razionata la gara di Micki: va – soprattutto – e viene, meno.

El Shaarawy 4,5 – Lodevole l’impegno, non accompagnato dall’ordine con cui canalizzarlo. Prova tante, troppe cose e glie ne riescono ben poche. Con Vina non c’è comunicazione ed unione di intenti: la fascia di sinistra è terra di nessuno. (Dal 64′ Shomurodov 6 – Pericoloso con un paio di tiri).

Abraham 5,5 – Poco servito, anche per la serrata marcatura di Acerbi. I pochi palloni che prende non li lavora come deve.

Mourinho 5,5 – Il primo derby con una squadra italiana continua a non sorridere. I tradizionali venti minuti iniziali di confusione indirizzato il match. Ci si poteva attendere tutto, meno che passiva, spenta. Pesano gli errori dei singoli, ma la difesa è troppo mobile.