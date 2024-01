Il portiere della Lazio, Ivan Provedel, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del lunch match con il Lecce. Queste le sue dichiarazioni, anche in merito al derby di Coppa Italia: “Il derby ha tolto tante energie, ma restituisce tanto per quello fatto in campo e per il risultato ottenuto. Dobbiamo sfruttare gare come quelle contro la Roma non per dire che siamo stanchi, ma per proseguire nel nostro cammino”.