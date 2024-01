Il centrocampista turco del Verona, Suat Serdar, dopo la vittoria per 2-1 contro l’Empoli, ha parlato ai microfoni del club. Queste le sue parole, in vista del prossimo appuntamento di Serie A contro la Roma:

Per la prima volta hai giocato per 90 minuti, che partita è stata per te?

“Per me è stato un giorno importante. Ho aspettato molto questo momento, sono contento di poter aiutare la squadra come ho fatto. Ora guardiamo avanti verso le prossime partite”.

Hai anche realizzato un assist e sfiorato il gol…

“Sono contento dell’assist per Cyril. Nella ripresa sono stato vicino al gol, questo mi fa piacere anche se purtroppo non sono riuscito a segnare. Ora guardo avanti, sono contento comunque che la squadra ha conquistato questi tre punti”.

Ora bisogna restare concentrati e continuare così…

“Sì dobbiamo rimanere concentrati. Nella prossima partita ci mancheranno due giocatori (in realtà tre perché oltre a Duda e Coppola, Lazovic deve scontare un’altra giornata di squalifica, ndr), sarà ancora più importante riuscire a restare uniti tutti insieme come una squadra per un’altra partita difficile che ci aspetta”.