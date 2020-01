Lazio-Napoli e Roma-Juventus, le misure: all’Olimpico scatta l’ordinanza anti vetro

Riflettori accesi sull’Olimpico. Il weekend all’insegna del grande calcio comincia oggi alle 18 con Lazio-Napoli, per concludersi domani con Roma-Juventus, fischio d’inizio ore 20.45. Gli occhi, tuttavia, non saranno puntati esclusivamente al terreno di gioco. Questione di rivalità accese e precedenti, che invitano le forze dell’ordine a prestare attenzione. Complessivamente sono attesi allo stadio circa centomila spettatori: 35 oggi, 60 domani. Sono state allestite due task force d’eccezione. Lo scopo è contrastare bagarini, parcheggiatori e venditori abusivi. Da tre ore prima dell’inizio e per due ore dopo la fine dei match, nelle vie limitrofe allo stadio è stata vietata la vendita d’asporto di cibi e bevande in contenitori di vetro. Lo scrive Il Messaggero.