Lazio, Inzaghi: “Spero di recuperare Milinkovic per la Roma”

Nelle scorse giornate Milinkovic Savic ha subito un’operazione al naso. Il serbo aveva riportato la frattura nel corso del match con la Fiorentina e due giorni fa si è reso necessario l’intervento in Paideia. Il centrocampista dovrà sicuramente saltare la sfida infrasettimanale contro il Parma, ma spera nel ritorno contro la Roma.

Simone Inzaghi è intervenuto nella conferenza stampa della vigilia ed ha aggiornato sulle condizioni. Queste le sue parole: “Milinkovic-Savic e’ stato operato due giorni fa ed ha riportato una brutta frattura: domani non ci sara’, speriamo di recuperarlo per il derby, ma dovremo vedere come reagirà”.