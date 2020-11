Lazio, Immobile ancora positivo al Coronavirus

Brutte notizie in casa Lazio. Dopo la positività al Covid-19 di Sergej Milinkovic-Savic annunciata oggi dalla nazionale serba, anche il nuovo tampone a cui è stato sottoposto Ciro Immobile è risultato positivo. Il centravanti biancoceleste, stando a quanto riportato dall’ANSA, era risultato negativo nella giornata di ieri. La nuova positività però ha costretto la società ad annullare le visite d’idoneità fissate in clinica Padeia. Rimane dunque in forte dubbio al momento la sua presenza per la ripresa del campionato, con la Lazio impegnata nel prossimo fine settimana a Crotone.