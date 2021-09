La Roma domani scenderà in campo contro l’Udinese per la quinta giornata di Serie A, ma tornerà di nuovo allo Stadio Olimpico appena tre giorni dopo per la gara contro la Lazio. Elseid Hysaj ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito della stracittadina, queste le sue parole in conferenza stampa:

“Non ci pensiamo proprio al derby, abbiamo visto che tutte le gare sono difficili, guardate con Spezia, Cagliari e Galatasaray. Bisogna stare attenti e poi pensare alla prossima“.