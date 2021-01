Lazio, domani alle 11 il primo allenamento in vista del derby

Archiviata la vittoria contro il Parma, la Lazio si prepara alla delicata sfida per la diciottesima giornata di Serie A. I biancocelesti infatti dovranno vedersela con la Roma per un derby di alta classifica. La Roma con il punto conquistato contro l’Inter si trova attualmente al terzo posto in classifica, mentre la Lazio vorrà proseguire il buon momento di forma e arrivare in zona Champions.

Secondo quanto riportato dal sito ufficiale della Lazio, i biancoelesti scenderanno in campo alle ore 11 in vista del derby in programma il 15 gennaio alle ore 20:45.