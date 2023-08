Gazzetta dello Sport (C.Laudisa) – Sette mesi dopo si apre una nuova porta in Premier League per Nicolò Zaniolo, dopo i tentennamenti che fecero saltare la trattativa con il Bournemouth. Ora il giocatore sta spingendo per l’Aston Villa, anche grazie alla presenza del ds Monchi che era nella capitale quando Zaniolo fu pescato dal vivaio interista nello scambio con Nainggolan. E Monchi adesso è alla guida dell’Aston Villa, che ha come manager un’altra vecchia volpe: Unai Emery. La società di Birmingham ha anche presentato una offerta formale al club campione di Turchia: un prestito oneroso da 4 milioni, più un diritto di riscatto per altri 25.

L’affare fu chiuso ai primi di febbraio per potenziali 30 milioni di euro nelle casse della Roma. Ora il presidente Ozbek si aspetta di ricavare almeno la cifra spesa, ma chiede condizioni più vantaggiose. La Roma fa ovviamente il tifo perché si chiuda, avendo il diritto al 15% sulla rivendita.