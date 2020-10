L’agente di Mayoral: “Siamo davvero felici. Abbiamo trovato una società davvero moderna”

L’agente del nuovo acquisto della Roma Borja Mayoral, Alejandro Camaño, ha rilasciato delle dichiarazioni a “TuttoMercatoWeb” . Ecco le sue parole:

Borja Mayoral alla Roma: che sensazioni ha lasciato questa operazione a lei e al giocatore?

Siamo davvero felici, sia io che Borja. La Roma è un club ricco di storia, un’icona del calcio italiano, che lo ha voluto con forza.

Come si è sviluppata la trattativa e che obiettivo si è prefissato il calciatore?

Abbiamo trovato una società davvero moderna, determinata a scrivere una nuova importante pagina della sua storia con obiettivi ambiziosi. Borja non può che essere carico, si sente pronto e non ha avuto dubbi su questa scelta: spera di aiutare i giallorossi a suon di gol per tornare in alto e vincere più titoli possibili.