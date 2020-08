L’agenda di Fienga. Il futuro di Dzeko. La fiducia a Fonseca. E Zaniolo da star

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Guido Fienga si troverà a confrontarsi con alcune situazioni chiave nell’universo giallorosso attuale: quella legata alla permanenza o meno di Dzeko in giallorosso, quella che prevede un confronto diretto con Paulo Fonseca e quella che porterà all’ulteriore valorizzazione di Nicolò Zaniolo. Edin vuole capire i programmi della Roma, verificare se ci sarà già la possibilità e la voglia di competere nella prossima stagione, di fatto la prima dell’era-Friedkin (Dan e Ryan nei prossimi giorni potrebbero anche sbarcare ufficialmente a Roma). All’orizzonte, infatti, c’è la Juventus che preme. La Roma, però, non intende cederlo. Se poi invece dovesse essere Dzeko a chiedere di andar via, allora le cose cambierebbero. La Roma, però, lo valuta 15 milioni di euro e quei soldi pretende. O cash o come eventuale valutazione in qualche scambio che possa permettere ai giallorossi di fare anche una buona plusvalenza. Nello scambio con la Juventus potrebbero entrare eventualmente Romero, Bernardeschi e Rugani, forse Demiral.