Ladri in casa Fonseca. Furto da 100 mila euro

Il Messaggero (M.De Risi – A.Marani) – Beffato proprio mentre era a Trigoria per allenare la squadra in ritiro, i ladri ne hanno approfittato per entrare nella sua abitazione extra-lusso di via della Nocetta, a Monteverde, a due passi da Villa Pamphijli, e rubare tre preziosissimi orologi, dal valore di almeno centomila euro. Vittima del raid avvenuto nella giornata di venerdì – molto probabilmente un furto su commissione – è Paulo Fonseca. Se ne è accorta la famiglia ieri sera recandosi nell’abitazione.