La sfida all’Inter con l’ombra di Mou: “Mi informo bene”

La Repubblica (F.Ferrazza) – La sfida contro l’Inter non regala troppi spunti interessanti se non alcuni legati al prossimo futuro. Il modulo sarà ancora il 4-2-3-1, riproposto dall’annuncio di Mourinho. C’è anche da vedere la valutazione di alcuni giocatori, soprattutto i giovani lanciati in queste partite. E poi l’amor proprio, legato a una classifica che non fa certo tremare i polsi, ma che diventa importante per non impiccare la preparazione estiva. Inevitabile che il fantasma di Mourinho aleggi stasera su San Siro. Proprio lo Special One ha spiegato: “Quando prendo decisioni importanti, mi assicuro di avere tutte le informazioni di cui ho bisogno a portata di mano“.