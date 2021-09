La settimana prossima nuovo incontro per il rinnovo di Pellegrini

Gazzetta.it (C. Zucchelli) – Nuovo appuntamento, la settimana prossima, per il rinnovo di Lorenzo Pellegrini. Crescono fiducia e ottimismo per un rinnovo già annunciato anche da Mourinho al termine della vittoria col CSKA Sofia. Non sarà inserita la clausola rescissoria. Quella attuale, da 30 milioni, era valida fino a luglio, ora non c’è più con il contratto in scadenza e non sarà inserita di nuovo. L’annuncio è atteso dai tifosi della Roma da mesi ormai e sembra sempre più in dirittura d’arrivo quindi.