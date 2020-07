La Serie A in pressing sugli sponsor

Corriere dello Sport (M. Vulpis) – Gli accordi di sponsorizzazione rappresentano circa il 18% dei ricavi della Serie A (637 milioni di euro). Dopo le perdite dovute all’emergenza sanitaria e ai criteri restrittivi imposti dal Cts i club di A cercano di correre ai ripari. La maggior parte delle società nonostante il periodo di lockdown ha continuato a lavorare su questo aspetto, cercando collaborazioni costantemente. Molte società prevedono, anche per la stagione in corso, ritardi e dilazioni nei pagamenti. Le problematiche maggiori però sono previste per la stagione 2020-2021, dove si prevede una rimodulazione fino al 10-20% a seconda della complessità dei contratti. I club sono così costretti a inventarsi dei nuovi modi per compensare le perdite, magari coinvolgendo i tifosi.