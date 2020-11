La scoperta della formula Fonseca

Corriere della Sera (P.Di Caro) – Nel calcio non c’è nulla di immobile. Ad ogni turno il verdetto precedente può essere rovesciato e questo vale per tutte le 38 giornate di campionato. La Roma non partiva tra le favorite per la zona Champions, tantomeno per lo scudetto. Il campo, oggi, dice altro. Dopo una stagione di alti e bassi Fonseca sembra aver trovato i correttivi, la formula, il linguaggio comune da parlare con i suoi giocatori. I singoli si divertono, la squadra non risente dell’assenza di nessuno e le vittorie aumentano la convinzione. Sarà il campo a dire dove potrà arrivare la Roma. Davanti c’è un campionato lunghissimo in cui deve lasciare ai tifosi il sogno.