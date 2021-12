La Roma va all’angolo: la bandierina è un’amica

Corriere dello Sport (R. Maida) – Chi l’ha detto che con Mourinho i giocatori non migliorano? Senza neppure scomodare Lorenzo Pellegrini, che è fermo per infortunio ma per un pezzo ha tirato il gruppo dei più forti, il rendimento di Roger Ibanez dimostra che i luoghi comuni spesso si scontrano con la realtà.

Ibanez ha guadagnato in questa stagione moltissimo in termini di affidabilità, tra palloni recuperati (87) e contrasti viti (90) è al top nelle classifiche dei difensori titolari di Serie A. Ma è diventato anche un fattore offensivo determinante: in campionato ha già segnato 3 go, tutti sfruttando l’abilità nel gioco aereo sui calci piazzati. Anzi, i calci d’angolo che contro lo Spezia hanno scavato la differenza nel punteggio a favore della Roma.

Mourinho era particolarmente soddisfatto di questo elemento della vittoria “perché nella rifinitura avevo allenato la squadra per 20-25 minuti proprio nei piazzamenti sui calci d’angolo”. Del resto la Roma è la squadra di Serie A che si presenta più volte sulle bandierine. Ma in termini di efficienza non sempre ha capitalizzato le occasioni: solo 4 gol. Per dire: il Bologna con 19 angoli in meno ha ottenuto 3 gol in più.