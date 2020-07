La Roma si sfalda, l’Udinese può sorridere

Il Corriere della Sera (L.Valdiserri) – Paulo Fonseca alla vigilia ha detto che la Roma è cresciuta e ha un’identità. Peccato che questa possa portare al massimo al settimo posto, quello dei maledetti preliminari di Europa League. Il portoghese ha completamente perso la rotta: nel 2020 le sconfitte sono 7, una media da retrocessione, senza contare l’eliminazione dalla Coppa Italia.

Il 30 ottobre 2017 la Roma, espulso Fazio al 32′, vinse a Udine per 4-0. Forse la miglior partita stagionale. Una delle pochissime. Da allora i passi avanti li ha visti solo Fonseca, che al momento è difeso unicamente dal contratto in essere anche per la prossima stagione e dalla necessità di risparmiare. Ma se continua così…