La Roma si è rassegnata. Tutto sull’Europa League

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – La Roma va all-in per l’Europa League. I giocatori non credono più al quarto posto dopo le ultime sconfitte contro Parma e Napoli. Il morale del gruppo ne ha risentito. La speranza di tornare in Champions è legata tutta all’Europa. Anche le scelte di Fonseca vanno in questa direzione: nel turnover il tecnico portoghese darà la priorità agli impegni internazionali. In questi giorni gli allenamenti a Trigoria proseguono a ritmo ridotto: ieri in campo c’erano 14 Primavera e solo 5 giocatori della prima squadra. Per sabato Fonseca non sa ancora su quali giocatori potrà puntare, ma per esempio in difesa potrebbe non forzare il recupero di uno tra Smalling e Cristante per averli al meglio contro l’Ajax. Dzeko farà staffetta con Mayoral, Veretout sarà a disposizione e farà coppia con Diawara vista la squalifica di Villar. La Roma è l’unica italiana rimasta in Europa e si trova davanti ad un bivio. Da una parte il ritardo inm campionato con Juventus ed Atalanta distanti 5 punti. Sperare di mettere a posto questa classifica a 10 giornate dalla fine sembra molto improbabile. Provoca suggestioni diverse il percorso in Europa League. Basterebbeo 5 partite giocate ai massimi livelli per centrare l’obiettivo. Strada ugualmente tortuosa e impervia, ma che sembra la preferita a Trigoria. Vincere la Coppa resta l’ultima speranza per Fonseca di restare alla guida della Roma, anche se i Friedkin sembrano orientato comunque per il cambio.