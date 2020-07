La Roma ritrova Zaniolo: gol e battibecco

Corriere della Sera (L. Valdiserri) – A Brescia la Roma mostra la superiorità tecnica e porta a casa, senza troppe insidie, i tre punti, grazie anche alla collaborazione degli avversari, spesso imprecisi in fase difensiva. Inoltre c’è da evidenziare il ritorno al gol di Nicolò Zaniolo, ottima notizia anche per la Nazionale. Il numero 22 gilallorosso gioca una mezz’ora ad alta intensità: gol, sgroppate, anche un litigio con Torregrossa per dimostrare quanto è mancato alla sua squadra. Dall’altra parte, invece, un Brescia che si avvicina inesorabilmente alla retrocessione. Fonseca prosegue con l’esperimento della difesa a 3. Inizia la gara con Mancini, Fazio e Ibanez, prima di spostare il brasiliano al centro visti due errori in marcatura che potevano costare caro.