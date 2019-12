La Roma riparte e c’è Cristante

La Roma si allenerà oggi a Trigoria, dopo nove giorni di relax completi, perché il campionato ricomincia così come il programma degli allenamenti. Fonseca conta di rivedere in gruppo Bryan Cristante, che manca da più di due mesi, dal suo infortunio a Genova il 20 ottobre. Pesante il referto: distacco del tendine dell’adduttore e il rischio di chiudere la stagione sembrava altissimo. Alla fine lo staff medico ha deciso di procedere con una terapia conservativa, eliminando l’ipotesi dell’operazione. Ora si aspetta il semaforo verde per tornare in campo insieme ai compagni e Cristante sembra pronto per rimettersi in gioco negli schemi della Roma. L’altro osservato speciale è Kluivert, l’olandese poteva rientrare contro la Fiorentina, ma è stato deciso di non correre rischi. Lo scrive il Corriere dello Sport.