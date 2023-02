La Roma ringrazia i propri tifosi: “Un milione di cuori giallorossi all’Olimpico. Grazie, pronti a giocare insieme” – VIDEO

La Roma celebra il traguardo del “Milione di cuori giallorossi all’Olimpico”. Con questa didascalia sui propri canali ufficiali, la società giallorossa, ringrazia i propri tifosi, sempre presenti e passionali, non solo in casa, ma anche in trasferta. A poche ore dall’importante ritorno di Europa League con il Salisburgo, dove i ragazzi guidati da Mourinho dovranno ribaltare l’1-0 in terra austriaca, vengono chiamati a “giocare insieme” i 60859 presenti questa sera.

🏟️ Dai 60.859 della prima stagionale in casa a quelli di stasera 🐺 UN MILIONE di cuori giallorossi all'Olimpico! 💛❤️ 🙏 GRAZIE! Ci vediamo tra poco, pronti a giocare insieme! 🙌 DAJE ROMA DAJE! | #ASRoma pic.twitter.com/cOeAXvQzvl — AS Roma (@OfficialASRoma) February 23, 2023