La Roma è rimasta ad Arnhem dopo la sfida con il Vitesse in Conference League. I giallorossi hanno svolto la seduta di allenamento post-partita con la consueta divisione in gruppi presso il centro sportivo Popendal del club olandese, in vista della gara di campionato contro l’Udinese, in programma domenica 13 marzo alle ore 18:00.