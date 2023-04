La Roma ricorda la rete di De Rossi alla Sampdoria: “L’ultimo gol in giallorosso” – VIDEO

Daniele De Rossi ha intrapreso la carriera da allenatore non vestendo più la maglia della Roma. Ma oggi, 6 aprile per lui e per i tifosi giallorossi è una data da segnare sul calendario con la penna rossa: ultimo gol tra le fila della squadra capitolina. Era il match contro la Sampdoria, a Marassi, con una squadra allenata da Mister Ranieri. La Roma scende in campo per strappare il biglietto per le coppe Europee. Al 75′ è proprio DDR a piazzarla alle spalle di Audero e congelare il risultato sull’1-0.

È la stessa società a pubblicare il video su Twitter: “4 anni fa oggi… L’ultimo gol di Daniele De Rossi in giallorosso”.