La Roma presenta la lista dei 9 candidati per la nomina del Consiglio d’Amministrazione

Sono stati annunciati i nove candidati per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione del Club, in vista dell’assemblea degli azionisti convocata per il 29 settembre.

La lista è stata presentata congiuntamente dagli azionisti Romulus and Remus Investmens LLC e NEEP Roma Holding S.p.A, che detengono un numero complessivo di azioni ordinarie del Club pari approssimativamente all’86,6% del capitale sociale, e comprende:

Dan Thomas FRIEDKIN

Ryan Patrick FRIEDKIN

Guido FIENGA

Marcus Arthur WATTS

Eric Felen III WILLIAMSON

Analaura MOREIRA-DUNKEL

Benedetta NAVARRA

Mirella PELLEGRINI

Ines GANDINI

La lista dei candidati proposti rispetta i requisiti di indipendenza e di equilibrio di genere previsti dalla legge italiana e dal Codice di Autodisciplina.

La durata in carica del Consiglio di Amministrazione che sarà nominato nella prossima assemblea degli azionisti sarà fissata in tre esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio al 30 giugno 2023.

asroma.com