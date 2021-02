La Roma non cambia: fascia a Pellegrini

Corriere dello Sport (R. Maida) – Il capitano è Lorenzo Pellegrini: la Roma non torna indietro. Nonostante la richiesta inoltrata dal comitato di spogliatoio, composto dallo stesso Pellegrini e da altri quattro giocatori italiani (Mancini, Cristante, Spinazzola e Mirante) la società non ha cambiato idea. Dzeko può essere utilizzato liberamente da Fonseca, che ha totale autonomia nelle scelte tecnico-tattiche, ma la proprietà e la dirigenza hanno dettato la linea sulla questione più delicata e non intendono modificarla. Domenica contro l’Udinese, anche se Dzeko dovesse giocare titolare, la fascia finirà sul braccio di Pellegrini.

Ieri è stato un giorno di riflessioni in casa Roma. Sfruttando il mercoledì di riposo della squadra, i dirigenti si sono confrontati per capire come gestire la situazione: non ci saranno novità. La squadra è stata informata. Anche se Tiago Pinto aveva annunciato un provvedimento temporaneo, non era pensabile che la Roma annunciasse il cambio del capitano e dopo una settimana rivedesse la decisione su sollecitazione dei giocatori. Sarebbe passato un messaggio non corretto. Dzeko, da parte sua, ha apprezzato l’intervento dei compagni che hanno provato a ricomporre lo strappo. E continuerà ad allenarsi da professionista per recuperare il posto in squadra, nelle ultime settimane affidato a Borja tiago .