La Roma lavora alle uscite e continua a seguire Mertens per giugno

Il mercato della Roma a gennaio potrebbe non decollare. Il nodo dell’attacco resta Kalinic, che ha rifiutato le offerte di Newcastle, Genoa e Verona. Difficile che nel giro di un mese cambi idea. In difesa è possbile una partenza e il maggior indiziato è Juan Jesus, anche se Cetin è stato chiesto in prestito dal Galatasaray. Potrebbe partire anche Pastore, ormai fermo da oltre un mese, ma non sono arrivate offerte. Per giugno invece Petrachi segue con interesse gli sviluppi della trattativa del Napoli con Mertens, che a giugno si libererebbe a parametro zero dal club di De Laurentiis. Il giocatore piace molto a Fonseca. Lo scrive il Corriere dello Sport.