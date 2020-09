La Roma è in partenza per Cagliari. La squadra ha raggiunto Fiumicino per imbarcarsi verso la Sardegna, dove alle ore 18 affronteranno gli uomini di Eusebio Di Francesco nell’ultima amichevole precampionato. Assente dal gruppo Edin Dzeko, diventato papà per la terza volta questa mattina, che raggiungerà i compagni di squadra più tardi nel pomeriggio.