La Roma in campo per i vaccini. Camper per le immunizzazioni agli anziani

Il Tempo (E.Zotti) – Prima tappa di “Su le maniche“, l’iniziativa della Roma in collaborazione con la Regione Lazio per sostenere la campagna vaccinale. Ieri, in piazza Santa Maria Liberatrice a Testaccio, l’equipe sanitarie dell’Asl Roma 1 hanno somministrato il vaccino Moderna ai cittadini non vaccinati.

Leggi anche: Abraham: “Mourinho mi telefonò e disse ‘Vuoi goderti un po’ di sole o stare sotto la pioggia?'”

Presente il presidente Zingaretti: “L’impegno della Roma mi ha colpito molto, nel Lazio abbiamo esattamente bisogno di questo. Sugli over 18 andiamo verso il 90% di vaccinati, siamo all’83% con gli over 12 ma ci sono delle sacche di incertezza e contrarietà che vanno raggiunte anche grazie a iniziative come questa“.