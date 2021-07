La Roma ha già riconquistato il leader Dzeko

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Dzeko sempre più dentro il progetto della Roma. Il centravanti sarà uno dei leader della squadra di Mourinho, che non ha mai pensato di privarsi di lui. Ieri la conferma è arrivata da Tiago Pinto: “Edin è felice e motivato, sta bene fisicamente. Mourinho carica tutti i giocatori, ma lui ha un rapporto speciale con Dzeko, che deriva dal passato. Speriamo che possa essere importante per noi come lo è stato già nelle altre stagioni”.

Edin ha ritrovato le motivazioni che aveva perso nella passata stagione, a causa del tumultuoso rapporto con Fonseca. È il giocatore più esperto (e più anziano) che aiuta i giovani, che si è presentato in ritiro in grandi condizioni, dopo un’estate di lavoro. Sempre in prima fila a guidare il gruppo e Mourinho accanto a lui. Nella cena con tutta la squadra ha cantato l’inno giallorosso. La Roma ha bisogno di un leader così.

Dzeko sarà il centravanti titolare anche quest’anno. Martedì Edin ha pubblicato un post con una sua foto con la nuova maglia della Roma, accompagnata dalla dedica “Diciannovesima stagione da professionista e sempre più carico e motivato“. La Roma ha commentato con un “Daje” e i tifosi con centinaia di cuori e messaggi d’incoraggiamento. Dzeko ha ritrovato entusiasmo e lo dimostra anche che era il primo post pubblicato da gennaio, il mese della rottura con Fonseca e della decisione di togliergli la fascia di capitano.