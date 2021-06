La Roma ha chiesto ad alcuni giocatori di rientrare in anticipo dalle vacanze

Grande attesa in casa Roma per l’inizio della nuova stagione. Il club giallorosso – in vista dell’inizio del ritiro ufficiale in programma il 6 luglio – ha chiesto ad alcuni calciatori reduci da problemi fisici vari di anticipare il rientro dalle vacanze. Lo scopo è quello di farsi trovare pronti al rientro dalle vacanze. Oltre a El Shaarawy, Zaniolo e Fuzato già rientrati, da domani inizieranno la nuova stagione i seguenti calciatori: Calafiori, Darboe, Diawara, Ibanez, Kumbulla, Reynolds, Smalling e Veretout. Lo riporta Tuttomercatoweb.