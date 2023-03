La Roma Femminile batte il Milan e va in finale con la Juventus

Corriere della Sera (E.Zotti) – Impresa della Roma femminile che, per la terza volta consecutiva, raggiunge la finale di Coppa Italia. Al Tre Fontane le ragazze di Spugna si sono imposte per 3-1 sul Milan, ribaltando sia l’iniziale vantaggio delle rossonere sia l’1-0 incassato nella semifinale d’andata. A decidere il match i gol di Andressa, Giacinti e la rete di Losada arrivata al 101’, a pochi secondi dalla fine dei tempi regolamentari. In finale Bartoli e compagne affronteranno ancora una volta la Juventus (data e luogo verranno stabiliti nei prossimi giorni). Venerdì invece le giallorosse sfideranno la Fiorentina nella prima gara della poule scudetto.

Oggi alle 15 invece, a Trigoria (tribuna del Di Bartolomei esaurita) si gioca il derby Under 17: le due formazioni occupano la vetta del girone C con 48 punti e si giocano il primato in solitaria. I giallorossi devono anche vendicare la sconfitta per 3–1 subita all’andata.