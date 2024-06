Tuttosport (M. Schira) – Cercasi squadra per mezza Roma. Sono almeno 13 i calciatori destinati a lasciare il club giallorosso durante la sessione estiva di mercato che sta per partire. Dalle parti di Trigoria ci saranno da luglio diverse facce nuove per dar vita a una vera e propria rivoluzione.

Tra coloro che sono destinati a fare i bagagli c’è il portiere Rui Patricio. I dirigenti giallorossi sono già al lavoro per trovare un dodicesimo affidabile alle spalle di Svilar. Grandi manovre pure in difesa, dove Dean Huijsen saluterà; mentre Rasmus Kristensen non verrà riscattato dal Leeds. Ai titoli di coda anche l’avventura di Leonardo Spinazzola, pronto a volare altrove. Si cercano invece acquirenti per Rick Karsdorp e Chris Smalling. Quest’ultimo ha un ingaggio decisamente elevato (4 milioni netti fino al 2025) e proposte dalla Arabia Saudita.

Ha già fatto da tempo i bagagli Renato Sanches, finito da mesi ai margini della formazione titolare. Il portoghese è stato uno dei grandi flop della gestione Tiago Pinto.

Tra i possibili partenti ci sono poi pure Houssem Aouar, sbarcato nella Capitale a parametro zero dal Lione l’estate scorsa e incapace di ritagliarsi uno spazio importante: potrebbe diventare una plusvalenza. La stessa che può garantire la vendita di Nicola Zalewski.

Denari utili e preziosi per finanziare la campagna acquisti, visto che gli uomini-mercato romanisti sono al lavoro per consegnare a De Rossi 4-5 rinforzi di spessore.

Parecchio traffico in uscita pure per quanto riguarda il reparto offensivo: i rientranti Ola Solbakken e Andrea Belotti non rientrano nei piani giallorossi. La medesima cosa sta già facendo Sardar Azmoun: la Roma non spenderà i 12,5 milioni del diritto di riscatto fissati col Leverkusen. Ai saluti pure Romelu Lukaku, che il Chelsea rimetterà immediatamente sul mercato.