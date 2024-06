Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Florent Ghisolfi negli ultimi giorni ha lavorato in smart working da Nizza, in attesa di poter finalmente trasferirsi nella capitale e cominciare la sua avventura in giallorossa tutti gli effetti. Non un lavoro sotto traccia, perché anche il presidente del club francese ha confermato da tempo il suo passaggio alla Roma, ma attento a non trascurare la chiusura del suo rapporto con il Nizza che è andato avanti un po’ per le lunghe – a causa del contratti di lavoro francesi più rigidi da chiudere – e che ha costretto al rallentamento del valzer dei direttori sportivi nella Ligue 1. Ghisolfi dovrà infatti liberare la sua scrivania per far posto a Maurice del Lilla che lascerà la sua a sua volta a Frederic Massara. Si chiuderà tutto nelle prossime ore.