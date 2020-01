Mert Cetin è sceso in campo al Tre Fontane per allenarsi davanti ai tifosi giallorossi. Il difensore turco non ha solo festeggiato il primo giorno del nuovo anno con i compagni di squadra, ma anche il proprio compleanno. Tramite l’account ufficiale Twitter la Roma ha deciso di augurargli tanti auguri per i suoi 23 anni.

🎂 Buon anno e anche buon compleanno a Mert Cetin che oggi compie 23 anni! 🎉#ASRoma pic.twitter.com/9aMBVWMywQ — AS Roma (@OfficialASRoma) January 1, 2020