La Roma avanti due volte mette in grande difficoltà i campioni: 2-2

La Gazzetta Dello Sport (Bianchin, Calamai, Cecchini, Garlando, Licari, Lusena) – Una doppietta di Veretout illude la Roma, una doppietta di CR7 salva la Juve. I bianconeri hanno pareggiato in inferiorità numerica e ha dato il meglio in 10 contro 11. Fonseca ha puntellato la sua panchina traballante: per qualche giorno almeno, Allegri ballerà un po’ più in là. Buona Roma specie nel primo tempo, Dzeko meglio di Morata, ma non aver battuto una Juve così in difficoltà e sotto di un uomo è una colpa. I giallorossi sono determinati, impostano bene con Veretout e Pellegrini, spinge tanto Spinazzola e lancia Pedro e Mkhitaryan, a sostegno di Dzeko. Veretout, autore del rigore del vantaggio va a segno comodamente per il 2-1. La buona prova della Roma non si spiega con le lacune juventine, Fonseca ha presentato una squadra viva ed equilibrata. Spinazzola ha trovato molto spazio alle spalle di Kulusevski, Dzeko ha sulla coscienza il match point scagliato sul palo, da posizione più che buona.