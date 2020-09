La Roma aspetta la Juve

Il Messaggero (U.Trani) – Il mercato della Roma ha l’inquadratura fissa sul primo acquisto dell’era Friedkin: il centrale difensivo. A 5 giorni dall’inizio del campionato è fondamentale comprire quel ruolo. Fonseca punta sulla difesa a tre e, come si è visto a Cagliari, non ha il numero di giocatore per farla, tanto da passare a 4 dopo 5 minuti. Il centrale di difesa e non il centravanti visto che la Roma ha Dzeko e non smania per cambiare. Il ribaltone, però, è nell’aria ed anche nei colloqui delle ultime ore con Fienga il bosniaco ha ribadito di essere pronto a vesitre la maglia della Juventus. Il CEO non può ancora accontentarlo: i bianconeri tardano a chiudere l’affare tentati da Suarez. In cassa, comunque, finirebbero 15 milioni di euro, la cifra per l’erede che è Milik. Il Napoli terrebbe alto il prezzo solo se si ripresentasse la Juventus, altrimenti la valutazione del polacco sta scendendo. Le pretese iniziale si sono ridotte e De Laurentiis è arrivato a chiedere 25 milioni e con un pagamento quinquennale. La Roma offre 15 milioni più bonus che possono far salire il costo finale a 18.