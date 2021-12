La Roma alza il muro

Il Tempo (E. Zotti) – Speranza Smalling. La ripresa degli allenamenti a Trigoria ha riservato una gradevole sorpresa a José Mourinho, che può tirare un sospiro di sollievo. Dopo la vittoria con lo Spezia il tecnico si era detto pessimista riguardo le condizioni del difensore, ma i controlli svolti al Fulvio Bernardini hanno escluso la presenza di lesioni sull’adduttore destro dell’inglese che ieri ha svolto lavoro di scarico in palestra.

Le sedute di oggi e domani saranno decisive per capire se il giocatore sarà a disposizione per la trasferta di Bergamo: dipenderà tutto da Smalling. Se nei prossimi due allenamenti le sue sensazioni saranno positive, contro l’Atalanta il numero 6 verrà schierato dal 1′ in mezzo a Mancini e Ibanez.